ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Организация отметила, что обстановка в стране сейчас не соответствует критериям пандемической ЧС, но указала на потенциал «гораздо более масштабной вспышки».

По данным ВОЗ на 16 мая, в ДРК подтверждены 246 случаев заражения вирусом Эбола и 80 смертей. Минздрав страны приводит более свежие данные, согласно которым заразились около 350 человек, погиб 91. Местные власти заявили, что нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибугио, от которого нет ни одобренных лекарств, ни вакцин. ВОЗ также сообщает, что вирус уже распространился за пределы ДРК и два подтвержденных случая заражения и один случай смерти выявлены в соседней Уганде. Умерший был гражданином ДРК.

Лихорадка Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%. Самая масштабная эпидемия заболевания бушевала в 2014–2016 годах сразу в нескольких странах Западной Африки, включая Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею. Тогда погибли более 11 тыс. человек.

Алена Миклашевская