Роспотребнадзор назвал риски появления Эболы в России минимальными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является абсолютно стабильной. По ее словам, на сегодняшний день рисков заноса лихорадки Эбола в страну нет, а варианты проникновения инфекции оцениваются как минимальные. Она добавила, что ведомство контролирует на границе поток въезжающих, пишет ТАСС.

Попова также сообщила, что специалисты Роспотребнадзора уже более недели работают в Уганде для выяснения причин вспышки лихорадки Эбола. Там развернуты российские мобильные лаборатории, переданные ранее. Сотрудники на месте обследуют пациентов и работают с биологическим материалом, чтобы не допустить даже намека на осложнение ситуации в России.

Ранее сегодня сообщалось, что в Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола выросло до 282. 29 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против введения запрета на въезд для прибывающих из Конго для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола.

