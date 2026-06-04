Россия направит в Конго медиков и партию тестов для диагностики Эболы

Роспотребнадзор передаст в Конго 1 тыс. тестов и реагентов для ПЦР-диагностики вируса Эболы. Кроме того, в страну направят группу российских специалистов. Конго граничит с ДР Конго, где в мае произошла вспышка лихорадки редкого штамма Бундибугио.

Как сообщила пресс-служба ведомства, российские специалисты будут обучать конголезских медиков работе с тестами. Там уточнили, что средства диагностики — новейшая разработка «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора. Их эффективность подтверждена во время работы в Уганде, куда в конце мая также были направлены российские специалисты.

По последним данным, после начала новой вспышки Эболы в ДР Конго заболевание подтверждено у 363 человек, погибли 62 человека. В Уганде выявлено 15 случаев заражения, один человек умер.