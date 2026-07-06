За первое полугодие ставропольские водители совершили 1,6 млн нарушений на 1 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2026 года водители Ставропольского края заплатили штрафов за нарушения правил дорожного движения более чем на 1 млрд руб. — на 22% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом общее число дорожных происшествий в регионе сократилось, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главным фактором увеличения сборов в краевом МВД называют расширение практики автоматической фотовидеофиксации нарушений. За отчетный период в совокупности было задокументировано свыше 1,6 млн случаев несоблюдения ПДД — на 12,3% больше, чем годом ранее. Наиболее распространённым проступком среди водителей оставалось превышение установленного скоростного режима.

Примечательно, что ужесточение контроля на дорогах сопровождается ощутимым снижением травматизма и гибели людей в авариях. Общий уровень аварийности в крае за шесть месяцев уменьшился на 7% год к году. Всего зафиксировано около 1 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 119 человек — на 11,9% меньше, чем за сопоставимый промежуток 2025-го, — а пострадавших насчитывается порядка 1,4 тыс. (снижение на 6,1%). Число ДТП с летальными исходами за год сократилось на 22,2%: 91 смертельная авария против 117 в прошлогоднем первом полугодии.

Неравномерно распределилась и география происшествий. Наибольшая концентрация аварий зафиксирована в краевом центре — Ставрополе (234 ДТП), а также в Шпаковском (70), Предгорном (67) и Минераловодском (67) округах и Пятигорске (62). В числе территорий с минимальным числом инцидентов — Туркменский округ (2 ДТП), Степновский (6), Апанасенковский (8) и Ипатовский (9) округа.

Станислав Маслаков