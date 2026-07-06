Петербург возглавил рейтинг регионов по числу стобалльников ЕГЭ

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по количеству выпускников, получивших 100 баллов по итогам основного периода ЕГЭ. Как следует из подсчетов ТАСС, в Северной столице зафиксировано 914 максимальных результатов, что является абсолютным рекордом, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годом ранее показатель составлял 536 работ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Годом ранее показатель составлял 536 работ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для сравнения: в 2025 году в городе насчитывалось 536 стобалльных работ. Таким образом, показатель вырос более чем в полтора раза. Вторую строчку заняла Московская область — 836 выпускников набрали высший балл. В тройку лидеров вошли Татарстан (459 стобалльных работ) и Краснодарский край (416), причем для Кубани этот результат стал лучшим за последние 12 лет. Положительная динамика отмечена и в Ростовской области, где максимальную оценку получили 216 экзаменационных работ.

Кирилл Конторщиков