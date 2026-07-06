Над Ленинградской областью сбито 47 беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Ленинградскую область. По данным губернатора Александра Дрозденко, сбито 47 беспилотных летательных аппаратов противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация находится под контролем оперативного штаба

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Ситуация находится под контролем оперативного штаба

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что боевая работа продолжается. На местах падения обломков задействованы экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам сбитых аппаратов. Ситуация находится под контролем оперативного штаба.

Кирилл Конторщиков