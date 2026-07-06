Акционеры ЮГК утвердили невыплату дивидендов
Акционеры ЮГК на общем собрании одобрили решение о невыплате дивидендов за 2025 год. Это следует из уведомления на портале раскрытия информации.
«Чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать»,— отмечено в уведомлении.
Согласно отчету по МСФО за 2025 год, ЮГК получила 16 млрд руб. чистой прибыли, увеличив показатель на 81,2% год к году. Чистый долг компании за отчетный период вырос на 10%, до 83,8 млрд руб. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вместо чистой прибыли указывался чистый убыток — 6,3 млрд руб.
ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в России по объему производства и запасов. Компания перешла в собственность государства по иску Генпрокуратуры после конфискации доли основного акционера Константина Струкова. 67,25% ЮГК, принадлежавших господину Струкову, пытаются продать на аукционе.
Решение о невыплате дивидендов за 2025 год является не первым для ЮГК — компания не распределяла прибыль и по итогам 2022, 2023 и 2024 годов. В 2022 году чистый убыток ЮГК составил 16,3 млрд рублей, а в 2023 году — 5,4 млрд рублей. Отказ от выплат дивидендов за 2024 год также объяснялся отсутствием чистой прибыли. При этом, по итогам первого полугодия 2024 года, чистая прибыль компании составляла 5,4 млрд рублей, демонстрируя положительную динамику.
Проблемы с дивидендами и финансовыми показателями ЮГК связаны с рядом факторов, включая производственные проблемы. В августе 2024 года Ростехнадзор приостановил работу четырех карьеров ЮГК на Урале из-за нарушений, что сократило добычу на 35%. В июле 2025 года акции ЮГК перешли в собственность государства после конфискации доли основного акционера Константина Струкова по иску Генпрокуратуры, который обвинялся в незаконной покупке компании. Государство пыталось продать 67,25% акций ЮГК на аукционе, однако первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок, вероятно, из-за завышенной начальной цены в 162,02 млрд рублей. Повторные торги планировалось провести с возможным снижением цены на 50%.