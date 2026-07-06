Акционеры ЮГК утвердили невыплату дивидендов

Акционеры ЮГК на общем собрании одобрили решение о невыплате дивидендов за 2025 год. Это следует из уведомления на портале раскрытия информации.

«Чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать»,— отмечено в уведомлении.

Согласно отчету по МСФО за 2025 год, ЮГК получила 16 млрд руб. чистой прибыли, увеличив показатель на 81,2% год к году. Чистый долг компании за отчетный период вырос на 10%, до 83,8 млрд руб. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вместо чистой прибыли указывался чистый убыток — 6,3 млрд руб.

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в России по объему производства и запасов. Компания перешла в собственность государства по иску Генпрокуратуры после конфискации доли основного акционера Константина Струкова. 67,25% ЮГК, принадлежавших господину Струкову, пытаются продать на аукционе.