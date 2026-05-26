Повторный аукцион по продаже ЮГК не состоялся

Повторные торги по продаже контрольной доли «Южуралзолота» (ЮГК) в формате голландского аукциона не состоялись. Это следует из данных площадки «ГИС Торги». Заявку на участие подало только АО «Русские угли», она была отклонена. Акции ЮГК на Мосбирже отреагировали на новости падением.

АО «Русские угли» было отказано в участии из-за того, что компания предоставила не все документы либо оформила их неправильно.

Первый аукцион был назначен на 18 мая, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Сегодня торги должны были пройти в формате голландского аукциона — они начинаются с максимальной заявленной цены, которая постепенно снижается до тех пор, пока кто-то из участников не купит актив.

После поступления сообщений о несостоявшемся аукционе акции ЮГК на Мосбирже упали с 0,65 руб. до 0,61 руб. к 10:44 мск. По состоянию на 11:27 мск, акции продолжали терять в цене около 5%.

На аукционе выставлены доли бывшего основного акционера Константина Струкова. Согласно материалам следствия, бизнесмен незаконно приобрел компанию с использованием своего положения. В начале мая Росимущество выставило долю «Южуралзолота» в размере 67,25% по начальной цене 140,4 млрд руб. Рыночная стоимость всех активов ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб.