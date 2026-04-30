Чистая прибыль ЮГК по МСФО выросла более чем на 80% в 2025 году

Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) по МСФО выросла на 81,2%, до 16 млрд руб., выручка увеличилась на 43,4% и составила 108,8 млрд руб. в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные компании в центре раскрытия корпоративной информации.

Показатель EBITDA по итогам 2025 года вырос на 23,9%, до 42,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 39,2% против 45,3% в 2024 году. В компании объяснили это опережающим ростом основных операционных расходов, включая фонд оплаты труда, топливо, ремонт и обслуживание, а также увеличением налоговой нагрузки из-за законодательных изменений в формуле расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Чистый долг ЮГК увеличился на 10%, до 83,8 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась до 1,97х — на конец 2024 года показатель достигал 2,22х.

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в России по объему производства и запасов. Специализируется на добыче рудного и россыпного золота. Основные активы компании расположены в Челябинской области, Хакасии и Краснодарском крае.