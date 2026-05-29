Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Южуралзолото группа компаний» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Данные отражены на сайте корпоративного раскрытия информации.

Акционерам предложили не распределять прибыль из-за ее отсутствия, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Годовое собрание акционеров ЮГК назначено на 30 июня. Примечательно, что по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году чистая прибыль компании составила 16 млрд руб. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вместо чистой прибыли указывался чистый убыток — 6,3 млрд руб.

