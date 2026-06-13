Царукян подал в суд на Пашиняна и общественное телевидение Армении

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал судебный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). Данные об этом опубликованы на портале судебной информации datalex.am, передает «Sputnik Армения».

Господин Царукян требует от ОТА опровергнуть сведения о том, что его партия была создана «по наущению» бывшего президента Роберта Кочаряна. Кроме того, он требует взыскать с телеканала 32,5 тыс. долларов в пользу себя и партии, а также покрыть судебные издержки.

От премьера Гагик Царукян требует публично отказаться от обвинений, в которых тот называет его «преступником», «шпионом», «агентом». За эти высказывания оппозиционер требует компенсацию в размере $24,5 тыс..

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» после завершения обработки бюллетеней преодолела необходимый барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Позже ЦИК представила уточненные данные — у партии 3,996% голосов. В «Процветающей Армении» заявили о неточностях при подсчете голосов и обратились в ЦИК.