Politico: УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой дисквалификации игрока США на ЧМ-2026
Politico: УЕФА поддержит Бельгию в споре с ФИФА из-за игрока сборной США
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует опубликовать заявление, в котором поддержит Бельгию в скандале, связанном с решением ФИФА отменить дисквалификацию футболиста Фоларина Балогуна, играющего за сборную США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Фоларин Балогун
Фото: Manu Fernandez / AP
По информации издания, УЕФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация (КБФА) сейчас обсуждают дальнейшие шаги, однако окончательное решение о своих действиях еще не приняли.
Нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026 (матч закончился со счетом 2:0 в пользу американцев). Футболист должен был пропустить следующий матч против Бельгии, который состоится 7 июля, однако ФИФА разрешила ему выйти на поле. В КБФА заявили, что вердикт противоречит регламенту ЧМ.
Как сообщили журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian, в процесс пересмотра наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп.
Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американцы вышли без Балогана».
Инцидент с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна произошел на фоне общего увеличения количества скандалов на Чемпионате мира 2026 года, многие из которых связывают с решениями президента FIFA Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа. Сам турнир является рекордным по скандальности еще до его начала. Одной из причин недовольства стало увеличение числа участников чемпионата с 32 до 48 команд, что, по мнению критиков, девальвирует уровень турнира.
Проведение чемпионата мира в 2026 году также стало площадкой для политических противостояний. Дональд Трамп, президент США, угрожал лишить некоторые города права принимать матчи мирового первенства, если они не разделяют его взгляды на обеспечение безопасности. FIFA поддержала позицию американских властей, заявив о приоритете безопасности и праве властей принимать меры, отвечающие интересам граждан. Это демонстрирует значительное влияние политических деятелей на спортивные решения.