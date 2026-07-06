Politico: УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой дисквалификации игрока США на ЧМ-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует опубликовать заявление, в котором поддержит Бельгию в скандале, связанном с решением ФИФА отменить дисквалификацию футболиста Фоларина Балогуна, играющего за сборную США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фоларин Балогун

Фото: Manu Fernandez / AP Фоларин Балогун

Фото: Manu Fernandez / AP

По информации издания, УЕФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация (КБФА) сейчас обсуждают дальнейшие шаги, однако окончательное решение о своих действиях еще не приняли.

Нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026 (матч закончился со счетом 2:0 в пользу американцев). Футболист должен был пропустить следующий матч против Бельгии, который состоится 7 июля, однако ФИФА разрешила ему выйти на поле. В КБФА заявили, что вердикт противоречит регламенту ЧМ.

Как сообщили журналист Бен Джейкобс и издание The Guardian, в процесс пересмотра наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американцы вышли без Балогана».