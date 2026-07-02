Американцы вышли без Балогана

Сборная США пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив в стартовом раунде play-off команду Боснии и Герцеговины — 2:0. Хозяевам пришлось немного понервничать после того, как автор первого гола Фоларин Балоган получил красную карточку, но Малик Тилльман красивым ударом со стандартного положения окончательно снял все вопросы. На следующей стадии турнира американцы встретятся с бельгийцами, которые фантастическим образом обыграли сборную Сенегала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной США Фоларин Балоган в первом тайме отметился голом в ворота команды Боснии и Герцеговины, а во втором — красной карточкой

Фото: Carlos Barria / Reuters Нападающий сборной США Фоларин Балоган в первом тайме отметился голом в ворота команды Боснии и Герцеговины, а во втором — красной карточкой

Фото: Carlos Barria / Reuters

После того как в 1/8 финала прошли канадцы и мексиканцы, мало кто сомневался, что к ним присоединятся и еще одни хозяева чемпионата мира — американцы. Они досрочно выиграли свою группу и потерпели поражение только в ничего не значившем матче с Турцией, который провели вторым составом. Сборная Боснии и Герцеговины квалифицировалась в play-off с третьего места, причем на групповом этапе у нее уже был опыт противостояния с командой, принимающей турнир. С Канадой балканцы разошлись миром — 1:1. Другое дело, что по сравнению с ней США будут посильнее и сейчас, безусловно, являлись фаворитом.

Можно было не сомневаться, что американцы по традиции предложат максимально агрессивное начало и постараются забить быстрый гол. Ранее на этом чемпионате они трижды открывали счет в самом дебюте.

Задача боснийцев состояла в том, чтобы как минимум выдержать стартовый напор соперника, навязать ему тягучий футбол и ловить шансы впереди, особенно на стандартах, которые считаются главным козырем высокорослой команды Сергея Барбареза.

И на первой же минуте она заработала угловой. Хозяева отбились и перешли в наступление, но вскоре на следующем угловом Керим Алайбегович едва не перехитрил американского голкипера Мэтта Фриза, закрутив мяч от флажка прямо в ворота. Со стороны вратаря это был настоящий сейв, так что первый опасный момент создали именно боснийцы. Да и первый удар в створ чуть ранее нанес Эрмедин Демирович, размяв Фриза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич

Фото: David Gonzales / Reuters Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич

Фото: David Gonzales / Reuters

Американцы на этот раз отметились в дебюте практически лишь острым прострелом Уэстона Маккенни справа, когда мяч отскочил в голову Энтони Робинсона и от нее перелетел через перекладину. Попытка пробить Кристиана Пулишича была заблокирована, а у другого лидера нападения сборной США — Фоларина Балогана первый удар получился комом. После водной паузы одноклубник россиянина Александра Головина по «Монако» активизировался. На 31-й минуте Балоган даже поразил ворота Николы Василя, воспользовавшись ошибкой боснийцев у собственной штрафной площади, и им повезло, что форвард находился в офсайде. Но Балоган уже почувствовал вкус гола и на 45-й минуте забил правильно. Правда, теперь повезло его партнеру Малику Тилльману, ведь если бы защитник Степан Раделич не изменил траекторию передачи, не факт, что она бы дошла до адресата. А так Балоган завладел мячом, который еще не сумел перехватить Тарик Мухаремович, и закатил его в сетку под ногой Василя.

В этом матче американцы куда лучше выглядели не в дебюте, а в конце первого тайма.

Балоган вполне мог оформить дубль после скидки Сержиньо Деста. Если бы ему не помешал Мухаремович, он наверняка ударил бы под перекладину, а не над ней. Команда Эдина Джеко еле-еле дожила до большого перерыва, но все закончилось для нее совсем неплохо, ведь она оставалась в игре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной США Фоларин Балоган (слева)

Фото: Pedro Nunes / Reuters Нападающий сборной США Фоларин Балоган (слева)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сам знаменитый нападающий закончил матч на 51-й минуте, попросив замену по состоянию здоровья. Боснийцам так и так надо было что-то менять, потому что во втором тайме игра по-прежнему проходила с перевесом сборной США. Однако все изменило неожиданное происшествие с участием Балогана, когда он в борьбе с Мухаремовичем наступил тому на голеностоп. По мнению арбитров на VAR, такой фол заслуживал прямой красной карточки, и на 64-й минуте хозяева оказались в меньшинстве, а Балоган из героя превратился в антигероя, поставив свою команду в тяжелое положение с непредсказуемым исходом, которое теоретически грозило ей вылетом из турнира.

Американцам пришлось сесть в оборону, чтобы сохранить минимальное преимущество. Какое-то время они только и занимались тем, что сдерживали накаты противника, но, похоже, усыпив его бдительность, нанесли решающий укол в контратаке.

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И если гол Пулишича не засчитали из-за офсайда, то к Тилльману не могло быть никаких претензий. Полузащитник немецкого «Байера» на 82-й минуте просто великолепно исполнил штрафной, перекинув внушительную стенку. Боснийцы еще надеялись на чудо, подобное тому, что совершили бельгийцы в матче с Сенегалом, отыгравшись с 0:2 в концовке. Но вероятность того, что два таких камбэка состоятся в один день, была ничтожно мала. Тем более что мяч никак не хотел залетать в американские ворота. Эрмину Махмичу, например, дважды не хватило самой малости, чтобы поразить цель.

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А так сборная США одержала ожидаемую победу 2:0 и в 1/8 финала встретится как раз с бельгийцами, чудом выжившими на чемпионате мира. Единственный минус: она потеряла Балогана, который пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

Александр Ильин