Джуд Беллингем забил как Гарри Кейн
Английские футболисты одолели сборную Мексики и сыграют в четвертьфинале чемпионата мира
Сборная Англии одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу над хозяевами турнира мексиканцами — 3:2. Решающий вклад в успех внесли оформивший дубль Джуд Беллингем и Гарри Кейн, который реализовал пенальти, а также отметился результативной передачей. При этом заканчивала матч британская команда вдесятером из-за удаления Джарелла Куансы. В четвертьфинале она встретится со сборной Норвегии, отправившей домой бразильцев.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем
Фото: Eloisa Sanchez / Reuters
Сборная Мексики проводила последний домашний матч на чемпионате мира, и преимущество своего поля было, наверное, ее главным козырем в противостоянии с англичанами, которые, безусловно, превосходили хозяев в классе. Ну и, конечно, многое зависело от того, как команда Хавьера Агирре, не пропустившая ни одного мяча в четырех предыдущих матчах, сыграет в обороне и сможет ли нейтрализовать Гарри Кейна. Лучший бомбардир в истории английской сборной на этом турнире практически не уходил с поля без гола, а то и двух, но кроме него забивали еще только Джуд Беллингем и Маркус Рашфорд.
Благодаря Кейну англичане одержали волевую победу над довольно скромной сборной Демократической Республики Конго в 1/16 финала, уступая по ходу встречи 0:1. С Мексикой такой номер мог уже и не пройти. Она на старте play-off очень уверенно разобралась с крепким Эквадором. Любопытно, что, как и тогда, сейчас начало матча также было отложено на один час из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико и грозовой опасности. Для хозяев это выглядело как благоприятное предзнаменование, ведь спортсмены и, в частности, футболисты внимательно относятся к деталям, которые сопутствуют успеху и происходят, что называется, на фарт.
Логично, что Агирре выставил и тот же состав во главе с центральным защитником московского «Локомотива» Сесаром Монтесом, который вновь исполнял капитанские обязанности. А вот немецкий тренер сборной Англии Томас Тухель внес коррективы. Так компанию Кейну в атакующей линии на сей раз составили Букайо Сака и Энтони Гордон, которые удачно вышли на замену в матче с конголезцами.
Как только судья дал стартовый свисток, сразу получил желтую карточку опорник Деклан Райс за то, что чуть не заехал ногой по голове Луису Ромо.
Инцидент случился в середине поля, и вообще мексиканцы не понеслись в атаку, как в игре с эквадорцами, выбрав более осторожную тактику. Тем не менее на 15-й минуте Рауль Хименес, выступавший в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон» и «Фулхэм», был близок к голу, когда опасно бил головой с подачи Роберто Альварадо. Голкипер британцев Джордан Пикфорд с трудом вытащил мяч из нижнего угла. Подопечные Тухеля до водной паузы могли похвастаться лишь парой угловых, и те получились холостыми. Пообщавшись со своим тренером в перерыве, они все же нанесли удар в створ усилиями Гордона. Однако Рауль Ранхель без труда справился с ним.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (в центре)
Фото: Henry Romero / Reuters
Складывалось такое впечатление, что англичане все-таки не выспались. В ночь перед игрой мексиканские фанаты предприняли попытку устроить беспорядки рядом с их отелем, но местная полиция пресекла ее. В отличие от эквадорцев, которые даже пожаловались на поведение болельщиков в Международную федерацию футбола, Кейн и компания не пострадали. На 36-й минуте выяснилось, что они действительно в порядке. Райс разогнал атаку, отдал направо Сака, а тот навесил на свободного Беллингема, поразившего головой пустые ворота. Монтес с партнерами стерегли прежде всего Кейна и совсем забыли про полузащитника мадридского «Реала». Более того, через две минуты Беллингем поверг переполненную «Ацтеку» в шок. Теперь ему ассистировал Кейн, который неожиданно вместо удара сделал тонкую передачу. Монтес с другими защитниками опять оказались не у дел, и Беллингему снова оставалось лишь попасть с близкой дистанции в пустой створ.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (второй слева)
Фото: Paul Childs / Reuters
Могло сложиться ощущение, что сборная Мексики поплыла, но нет — она быстро вернулась в борьбу благодаря стандарту.
На 42-й минуте ее лучший бомбардир на этом чемпионате Хулиан Киньонес вогнал мяч в сетку после удачного отскока от центрбека Эзри Консы и забил четвертый гол. Хозяева воодушевились и наконец-то поймали тот кураж, который демонстрировали в предыдущих матчах. Будь поточнее Рауль Хименес, они могли отыграться еще в конце первого тайма. Пикфорд выручил англичан, а когда на угловом под чужими воротами очутился Монтес, спас Беллингем, снявший мяч у него с ноги. Спасло британцев и то, что наступил большой перерыв, который остановил мексиканский ураган.
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд смотрит на мяч, забитый игроком сборной Мексики Хулианом Киньонесом
Фото: Paul Childs / Reuters
На второй тайм Монтес уже не вышел. Его заменил Эдсон Альварес. Между тем команда Кейна перевела дух в раздевалке и перехватила инициативу. Нико О’Райли с рикошетом от Беллингема даже угодил в штангу.
Но правый защитник Джарелл Куанса так срубил Хесуса Гальярдо, что включилась система VAR, которая вынесла однозначный вердикт — прямая красная карточка.
С 54-й минуты сборная Англии играла в меньшинстве, а на 58-й именно она заработала пенальти. Обычный вынос Пикфорда на Кейна привел к тому, что Гордон выскочил один на один с вратарем и Ранхель его сбил. К «точке» подошел, естественно, Кейн, и англичане повели 3:1.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (слева)
Фото: Henry Romero / Reuters
Мексиканцы снова вернулись в игру, когда тоже заслужили право на 11-метровый удар. В том эпизоде вездесущий Кейн нарушил правила на Брайане Гутьерресе, и Рауль Хименес все же забил Пикфорду. На спасение у хозяев было еще довольно много времени. К тому же в нападении у них действовали уже два Хименеса — Рауль и Сантьяго. Агирре свистал всех наверх, а его подопечные только и делали, что постоянно грузили мяч в английскую штрафную. Однако затолкать его в сетку им никак не удавалось. Тухель выпустил двухметрового Даниеля Бёрна с Джоном Стоунзом, которые вместе с Консой и Марком Гехи выигрывали просто все единоборства. Британцы пластались в защите и об атаке даже не думали, тем более что в концовке они остались без замененного Кейна. Арбитр накинул к основному времени еще 11 минут, но если кто и мог сравнять счет, то Стоунз, когда откинул мяч в сторону собственных ворот, изрядно перепугав товарищей. К счастью для них, защитник «Манчестер Сити» промахнулся.
Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд
Фото: Eloisa Sanchez / Reuters
Сборная Англии удержала минимальный перевес — 3:2, сократив число хозяев турнира до минимума и добыв путевку в четвертьфинал. Там она встретится с норвежцами, которые выбили бразильцев благодаря дублю Эрлинга Холанна. Так что это будет очная дуэль двух потрясающих бомбардиров. Пока Холанн впереди Кейна — 7:6.