Джуд Беллингем забил как Гарри Кейн

Сборная Англии одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу над хозяевами турнира мексиканцами — 3:2. Решающий вклад в успех внесли оформивший дубль Джуд Беллингем и Гарри Кейн, который реализовал пенальти, а также отметился результативной передачей. При этом заканчивала матч британская команда вдесятером из-за удаления Джарелла Куансы. В четвертьфинале она встретится со сборной Норвегии, отправившей домой бразильцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Сборная Мексики проводила последний домашний матч на чемпионате мира, и преимущество своего поля было, наверное, ее главным козырем в противостоянии с англичанами, которые, безусловно, превосходили хозяев в классе. Ну и, конечно, многое зависело от того, как команда Хавьера Агирре, не пропустившая ни одного мяча в четырех предыдущих матчах, сыграет в обороне и сможет ли нейтрализовать Гарри Кейна. Лучший бомбардир в истории английской сборной на этом турнире практически не уходил с поля без гола, а то и двух, но кроме него забивали еще только Джуд Беллингем и Маркус Рашфорд.

Благодаря Кейну англичане одержали волевую победу над довольно скромной сборной Демократической Республики Конго в 1/16 финала, уступая по ходу встречи 0:1. С Мексикой такой номер мог уже и не пройти. Она на старте play-off очень уверенно разобралась с крепким Эквадором. Любопытно, что, как и тогда, сейчас начало матча также было отложено на один час из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико и грозовой опасности. Для хозяев это выглядело как благоприятное предзнаменование, ведь спортсмены и, в частности, футболисты внимательно относятся к деталям, которые сопутствуют успеху и происходят, что называется, на фарт.

Логично, что Агирре выставил и тот же состав во главе с центральным защитником московского «Локомотива» Сесаром Монтесом, который вновь исполнял капитанские обязанности. А вот немецкий тренер сборной Англии Томас Тухель внес коррективы. Так компанию Кейну в атакующей линии на сей раз составили Букайо Сака и Энтони Гордон, которые удачно вышли на замену в матче с конголезцами.

Как только судья дал стартовый свисток, сразу получил желтую карточку опорник Деклан Райс за то, что чуть не заехал ногой по голове Луису Ромо.

Инцидент случился в середине поля, и вообще мексиканцы не понеслись в атаку, как в игре с эквадорцами, выбрав более осторожную тактику. Тем не менее на 15-й минуте Рауль Хименес, выступавший в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон» и «Фулхэм», был близок к голу, когда опасно бил головой с подачи Роберто Альварадо. Голкипер британцев Джордан Пикфорд с трудом вытащил мяч из нижнего угла. Подопечные Тухеля до водной паузы могли похвастаться лишь парой угловых, и те получились холостыми. Пообщавшись со своим тренером в перерыве, они все же нанесли удар в створ усилиями Гордона. Однако Рауль Ранхель без труда справился с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (в центре)

Фото: Henry Romero / Reuters Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (в центре)

Фото: Henry Romero / Reuters

Складывалось такое впечатление, что англичане все-таки не выспались. В ночь перед игрой мексиканские фанаты предприняли попытку устроить беспорядки рядом с их отелем, но местная полиция пресекла ее. В отличие от эквадорцев, которые даже пожаловались на поведение болельщиков в Международную федерацию футбола, Кейн и компания не пострадали. На 36-й минуте выяснилось, что они действительно в порядке. Райс разогнал атаку, отдал направо Сака, а тот навесил на свободного Беллингема, поразившего головой пустые ворота. Монтес с партнерами стерегли прежде всего Кейна и совсем забыли про полузащитника мадридского «Реала». Более того, через две минуты Беллингем поверг переполненную «Ацтеку» в шок. Теперь ему ассистировал Кейн, который неожиданно вместо удара сделал тонкую передачу. Монтес с другими защитниками опять оказались не у дел, и Беллингему снова оставалось лишь попасть с близкой дистанции в пустой створ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (второй слева)

Фото: Paul Childs / Reuters Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (второй слева)

Фото: Paul Childs / Reuters

Могло сложиться ощущение, что сборная Мексики поплыла, но нет — она быстро вернулась в борьбу благодаря стандарту.

На 42-й минуте ее лучший бомбардир на этом чемпионате Хулиан Киньонес вогнал мяч в сетку после удачного отскока от центрбека Эзри Консы и забил четвертый гол. Хозяева воодушевились и наконец-то поймали тот кураж, который демонстрировали в предыдущих матчах. Будь поточнее Рауль Хименес, они могли отыграться еще в конце первого тайма. Пикфорд выручил англичан, а когда на угловом под чужими воротами очутился Монтес, спас Беллингем, снявший мяч у него с ноги. Спасло британцев и то, что наступил большой перерыв, который остановил мексиканский ураган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд смотрит на мяч, забитый игроком сборной Мексики Хулианом Киньонесом

Фото: Paul Childs / Reuters Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд смотрит на мяч, забитый игроком сборной Мексики Хулианом Киньонесом

Фото: Paul Childs / Reuters

На второй тайм Монтес уже не вышел. Его заменил Эдсон Альварес. Между тем команда Кейна перевела дух в раздевалке и перехватила инициативу. Нико О’Райли с рикошетом от Беллингема даже угодил в штангу.

Но правый защитник Джарелл Куанса так срубил Хесуса Гальярдо, что включилась система VAR, которая вынесла однозначный вердикт — прямая красная карточка.

С 54-й минуты сборная Англии играла в меньшинстве, а на 58-й именно она заработала пенальти. Обычный вынос Пикфорда на Кейна привел к тому, что Гордон выскочил один на один с вратарем и Ранхель его сбил. К «точке» подошел, естественно, Кейн, и англичане повели 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (слева)

Фото: Henry Romero / Reuters Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (слева)

Фото: Henry Romero / Reuters

Мексиканцы снова вернулись в игру, когда тоже заслужили право на 11-метровый удар. В том эпизоде вездесущий Кейн нарушил правила на Брайане Гутьерресе, и Рауль Хименес все же забил Пикфорду. На спасение у хозяев было еще довольно много времени. К тому же в нападении у них действовали уже два Хименеса — Рауль и Сантьяго. Агирре свистал всех наверх, а его подопечные только и делали, что постоянно грузили мяч в английскую штрафную. Однако затолкать его в сетку им никак не удавалось. Тухель выпустил двухметрового Даниеля Бёрна с Джоном Стоунзом, которые вместе с Консой и Марком Гехи выигрывали просто все единоборства. Британцы пластались в защите и об атаке даже не думали, тем более что в концовке они остались без замененного Кейна. Арбитр накинул к основному времени еще 11 минут, но если кто и мог сравнять счет, то Стоунз, когда откинул мяч в сторону собственных ворот, изрядно перепугав товарищей. К счастью для них, защитник «Манчестер Сити» промахнулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Сборная Англии удержала минимальный перевес — 3:2, сократив число хозяев турнира до минимума и добыв путевку в четвертьфинал. Там она встретится с норвежцами, которые выбили бразильцев благодаря дублю Эрлинга Холанна. Так что это будет очная дуэль двух потрясающих бомбардиров. Пока Холанн впереди Кейна — 7:6.

Александр Ильин