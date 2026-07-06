FT: США помогли Украине построить маршруты БПЛА для обхода российских ПВО
Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре FT сообщала, что США также обозначал приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты называл украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику РФ и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.
Западные аналитики называют «беспилотную кампанию» Киева успешной, отмечает FT. Российские власти утверждают, что у Украины военных успехов нет. Несколько дней назад господин Путин говорил, что заявления украинских властей о своих достижениях только «играют на руку» России.
Российские НПЗ подвергаются ударам украинских беспилотников периодически. В июне Московский нефтеперерабатывающий завод был атакован дважды. В последний раз об ударе по НПЗ сообщалось — тогда был атакован завод в в Славянске-на-Кубани.
США последовательно оказывают всестороннюю поддержку Украине, включая военную и разведывательную, в контексте продолжающегося конфликта. Эта поддержка выражается в поставках вооружения, обучении украинских военных, а также в предоставлении помощи в планировании боевых операций, как это произошло с маршрутами для БПЛА.
Помощь США направлена на укрепление обороноспособности Украины, при этом в Вашингтоне постоянно идут дискуссии об объемах и сроках финансирования. Несмотря на сложности с одобрением новых пакетов помощи в Конгрессе, американские официальные лица публично заявляют о готовности продолжать поддержку. Также существуют предположения, что удары украинскими беспилотниками, для которых США помогают прокладывать маршруты, рассматриваются как "инструмент" для подрыва экономики РФ и подталкивания к урегулированию конфликта.