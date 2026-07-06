FT: США помогли Украине построить маршруты БПЛА для обхода российских ПВО

Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре FT сообщала, что США также обозначал приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты называл украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику РФ и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.

Западные аналитики называют «беспилотную кампанию» Киева успешной, отмечает FT. Российские власти утверждают, что у Украины военных успехов нет. Несколько дней назад господин Путин говорил, что заявления украинских властей о своих достижениях только «играют на руку» России.

Российские НПЗ подвергаются ударам украинских беспилотников периодически. В июне Московский нефтеперерабатывающий завод был атакован дважды. В последний раз об ударе по НПЗ сообщалось — тогда был атакован завод в в Славянске-на-Кубани.