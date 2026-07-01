В Славянске-на-Кубани ликвидирован пожар на НПЗ

Пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района в своем канале в мессенджере Max.

Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии возник в ночь на 28 июня во время массированного налета беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

По данным экстренных служб, максимальная площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани составляла 20 тыс. кв. м. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимали участие пожарные подразделения всех муниципалитетов Краснодарского края, а также сотрудники МЧС из Пензенской и Воронежской областей. Всего к тушению пожара были привлечены 219 человек и 69 единиц техники, в том числе пожарные поезда Северо-Кавказской железной дороги РЖД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны над Славянском».

Анна Перова, Краснодар