В Славянске-на-Кубани ликвидирован пожар на НПЗ
Пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района в своем канале в мессенджере Max.
Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии возник в ночь на 28 июня во время массированного налета беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.
По данным экстренных служб, максимальная площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани составляла 20 тыс. кв. м. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимали участие пожарные подразделения всех муниципалитетов Краснодарского края, а также сотрудники МЧС из Пензенской и Воронежской областей. Всего к тушению пожара были привлечены 219 человек и 69 единиц техники, в том числе пожарные поезда Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны над Славянском».
Инциденты с пожарами на нефтеперерабатывающих заводах, вызванные атаками беспилотников, регулярно происходят на территории различных регионов России. Например, в Краснодарском крае ранее уже подвергались атакам и последующим возгораниям НПЗ в Туапсе, Краснодаре, станице Новоминской и на Афипском заводе. Эти атаки приводят к повреждениям технологического оборудования и разливам нефтепродуктов.
Подобные инциденты фиксировались также в других регионах, включая Нижегородскую и Волгоградскую области, где НПЗ становились целями беспилотников. В некоторых случаях для тушения таких пожаров привлекаются значительные силы, как, например, 312 человек и 73 единицы техники при тушении пожара на Туапсинском НПЗ в апреле 2026 года, или пожарные поезда, как это было на Кстовском НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области. Несмотря на оперативную ликвидацию возгораний, подобные атаки подчеркивают уязвимость инфраструктурных объектов.