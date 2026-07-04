Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Президента России Владимира Путина о готовности к диверсионно-террористическим вылазкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) совпадает с его предыдущими предупреждениями о попытках Украины раскачать ситуацию и использовать террористические методы, особенно когда у Запада не получается одержать победу на поле боя. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия будет обеспечивать безопасность своих граждан и неприкосновенность границ, несмотря на такие атаки на инфраструктуру и территорию страны.

Ранее в России уже фиксировались попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на приграничные территории, в частности, в Белгородскую область. В мае 2023 года сообщалось о прорыве ДРГ в Грайворонский городской округ, что привело к введению режима контртеррористической операции. Тогда Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об этом инциденте, целью которого, по мнению Кремля, было отвлечение внимания от бахмутского направления. Белгородская область продолжает регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.

Российское Минобороны также регулярно сообщает о «массированных ударах» по военным и энергетическим объектам на Украине, называя их ответом на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России. Это указывает на продолжающуюся эскалацию конфликта, где обе стороны обвиняют друг друга в совершении агрессивных действий и терактов. Власти Украины, в свою очередь, заявляли о том, что атаки по самолетам-корректировщикам, такие как инцидент в Мачулищах, являются «антитеррористическими акциями».