Налетное утро

Как стало известно “Ъ”, крупнейший с начала СВО налет ВСУ на Московский регион расследуется как теракт, «повлекший причинение значительного имущественного ущерба». Беспилотники повредили московский НПЗ, два торговых центра, а также несколько домов, квартир и автомобилей. Минобороны РФ нанесло ответный удар по объектам ТЭК Украины. По мнению экспертов, атака наглядно показала необходимость целенаправленного развития и укрепления российской ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на Московскую область

Фото: воробьёв.рф Последствия атаки БПЛА на Московскую область

Фото: воробьёв.рф

Ранним утром 18 июня многие жители юго-востока столицы и ее пригородов были разбужены пролетавшими над домами дронами и огнем средств ПВО. По данным властей, на подлете к столице удалось сбить более 190 беспилотников. Это были крупные, до четырех и более метров в длину, БПЛА самолетного типа «Лютый», FP-1, Airborne и проч., несущие в боевой части от 20 до 70 кг взрывчатки.

В 6:15 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ в Капотне. Возникший на территории предприятия пожар сотрудники МЧС локализовали к 14:48. Этот удар оказался уже вторым за неделю

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки дрона повредили здание на территории ТЦ «Садовод» — крупнейшего торгового комплекса в России. Прилеты были отмечены в ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, где загорелась крыша. Обломки упали на фитнес-центр в расположенных рядом Люберцах и объекты в промышленной зоне. Досталось частным домам и высотке на улице Гагарина в Жуковском — дрон повредил выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами.

В Москве обошлось без пострадавших, в области помощь врачей понадобилась почти двум десяткам человек. Девять из них, в том числе ребенок, получили ранения в Котельниках. Власти уже пообещали оказать всем необходимую помощь, в том числе в восстановлении жилья.

По данным источников “Ъ”, в связи с нападением на столичный регион в ГСУ СКР возбуждено уголовное дело о теракте, повлекшем тяжкие последствия (ст. 205 УК РФ).

В ответ на налеты (всего над Россией в ночь на 18 июня сбиты 555 БПЛА самолетного типа), как сообщили в Минобороны РФ, нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ»,— сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наши удары по соответствующей украинской инфраструктуре, связанной с военно-промышленным комплексом, гораздо более эффективны, планомерны и результативны»,— полагает собеседник “Ъ”, близкий к военному ведомству. При этом, отмечает он, надо и дальше «целенаправленно и последовательно» укреплять российские средства ПВО.

Председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий», член общественного совета при Минтрансе РФ Андрей Безруков в беседе с “Ъ” отметил, что нынешняя атака вновь показала необходимость создания единой системы противодействия беспилотным угрозам.

«Эффективная борьба с беспилотной угрозой должна строиться в рамках межрегиональной системы, объединяющей военный и гражданский контуры. В такую систему необходимо включить средства обнаружения, сопровождения и нейтрализации БПЛА, находящиеся в распоряжении как военных, так и гражданских и коммерческих структур»,— считает он.

Еще одним перспективным направлением господин Безруков назвал более широкое применение дронов-перехватчиков против ударных БПЛА самолетного типа. По его мнению, развитие малой ПВО потребует не только совершенствования нормативной базы, но и более активного привлечения частных компаний.

Николай Сергеев, Дмитрий Сотак