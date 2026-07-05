Паслер отчитался Мишустину о динамичном развитии отраслей в Свердловской области

В Свердловской области демонстрируют «достаточно динамичный рост» сельское хозяйство, химическая отрасль, микроэлектроника, производство компьютеров и оптики, рассказал губернатор Денис Паслер в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Глава Среднего Урала подчеркнул, что положительная динамика характерна и для оборонной промышленности. «Мы и предприятия оборонной промышленности выполняем все обязательства, работаем в этой части организованно, на соответствующем уровне»,— отметил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер добавил, что за 2025 год объем инвестиций в проекты в Свердловской области составил 911 млрд руб. (в июне губернатор говорил о 919 млрд руб.). В качестве примера он привел особую экономическую зону «Титановая долина», в которой работают 25 резидентов. «Общий объем инвестиций 110 млрд руб., компании выполняют все обязательства, строятся, там уже создано порядка 6 тыс. рабочих мест»,— пояснил господин Паслер.

Губернатор отметил, что в Свердловской области через полтора-два года будет запущена самая крупная фабрика по переработке золота и уже в этом году в Волковском промышленном кластере добыча руды и ее переработка. Объем инвестиций в последний проект составит около 170 млрд руб.

Денис Паслер подчеркнул, что областные власти вместе с госкорпорацией «Росатом» приступили к строительству энергоблока №5 с самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС. «Большая инвестиционная программа, связанная с созданием рабочих мест, повышенными зарплатами и инвестициями в область»,— сказал глава Среднего Урала.

Михаил Мишустин пожелал Денису Паслеру исполнения всех проектов. «Здесь важно не снижать темпы работы всех, создавать новые рабочие места, заниматься модернизацией производства. Все инструменты федеральное правительство по поручению президента реализовало. Надеюсь, что все планы будут исполнены»,— обратился он к губернатору.

Господин Мишустин прибыл в Екатеринбург в воскресенье, его рабочий визит в город продлится два дня. Премьер-министр планирует выступить на пленарном заседании XVI международной промышленной выставки «Иннопром» и провести двусторонние переговоры с главами правительств Белоруссии, Киргизии и Армении.

«Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16 раз. Главной темой выставки станет «Индустрия 360: производство без границ», в качестве страны-партнера выступила Индонезия. В целом, участие в «Иннопроме» примут представители более чем 50 стран. В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам.

Василий Алексеев