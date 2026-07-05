Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе российского правительства. У трапа самолета его встретили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В правительстве отметили, что рабочая поездка господина Мишустина в Екатеринбурге продлится два дня. «В программе беседа с главой региона, выступление на пленарном заседании XVI международной промышленной выставки "Иннопром" и двусторонние переговоры с главами правительств Белоруссии, Киргизии и Армении»,— добавили в сообщении.

«Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16 раз. Главной темой выставки станет «Индустрия 360: производство без границ», в качестве страны-партнера выступила Индонезия. В целом, участие в «Иннопроме» примут представители более чем 50 стран. В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам.

С господином Мишустиным на пленарном заседании «Иннопрома» также выступят премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. Помимо участия в пленарной сессии, российский премьер проведет двусторонние переговоры с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном. Ожидается, что на двухсторонних переговорах они обсудят вопросы экономического и промышленного сотрудничества.

Василий Алексеев