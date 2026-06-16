Объем инвестиций в Свердловской области в 2025 году составил 919 млрд руб.

В 2025 году объем инвестиций в Свердловской области составил 919 млрд руб., сообщил глава региона Денис Паслер во время доклада о результатах работы правительства перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер отметил, что бизнес готов вкладываться в реализацию новых проектов в регионе. По его словам, новым локомотивом роста стала химическая промышленность, инвестиции в эту отрасль увеличились почти в три раза и составляют треть от общего объема вложений в обрабатывающий сектор.

Он также отметил, что по итогам 2025 года особая экономическая зона «Титановая долина» заняла пятую строчку в топе региональных экономических площадок по влиянию на экономику региона и шестую – по вкладу в экономику страны и по эффективности управления.

«Эффективность показали механизмы поддержки инвесторов. Возвратный поток в бюджет кратно превышает предоставленные преференции – на каждый рубль налоговых льгот приходится 4 рубля поступлений в областную казну. Всего у нас действует более 80 льгот, объем которых по итогам прошлого года составил 33,9 млрд руб. Инвестиции должны давать экономический и социальный эффект: не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и повышение уровня жизни работающих людей»,— заявил губернатор.