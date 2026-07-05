Дагестан нарастил отгрузку промпродукции до 47,8 млрд рублей

В Дагестане индекс промышленного производства с января по май 2026 года вырос на 3,6%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольший вклад в рост, как отмечается в сообщении, внес сектор электроэнергии и газа (+18,3%). В добыче полезных ископаемых показатель составил +11,2%, в обрабатывающих производствах — +1,3%.

С начала года дагестанские предприятия отгрузили готовую продукцию на 47,8 млрд руб., что почти на 21% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В разрезе по секторам: добыча полезных ископаемых обеспечила 2,1 млрд руб. (+8,9%), обрабатывающие отрасли — 28,6 млрд руб. (+14,3%), электроэнергетика, газо- и теплоснабжение — 15,5 млрд руб. (+40,1%), водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 1,4 млрд руб. (+4,8%).

Константин Соловьев