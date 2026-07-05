Скончался актер «Бандитского Петербурга» Руслан Ибрагимов

Ушел из жизни российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов. О его смерти сообщила актриса Юлия Нижельская в социальных сетях. Артисту был 61 год.

Причина смерти не разглашается. Ибрагимов родился в Астрахани в 1965 году, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по направлениям «режиссура» и «актерское мастерство» в 2001-м. В том же году дебютировал на экране в сериале «Бандитский Петербург». В дальнейшем снимался в проектах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Кирилл Конторщиков