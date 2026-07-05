Признавшегося в убийстве пропавшей на днях девочки жителя Ленобласти отправили в СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Тосненском районе Ленинградской области. 42-летний местный житель и член правления СНТ «Захожье-2» был задержан правоохранительными органами накануне на железнодорожном вокзале в Гатчине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу вечером 3 июля

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу вечером 3 июля

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу вечером 3 июля. За день до этого о пропаже дочери в полицию сообщила 45-летняя женщина, которая пояснила, что та ушла в лес за грибами и так и не вернулась.

Федору Мехнину инкриминируют убийство малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее он уже был судим за грабеж. В материалах дела говорится, что фигурант, находясь у дороги Южная линия в Никольском, угрожая ножом, попытался принудить жертву к действиям сексуального характера, но та оказала сопротивление, и тогда обвиняемый ударил ее не менее 29 раз ножом в шею и спину, а затем задушил рюкзаком.

«Своими действиями Мехнин причинил Н. телесные повреждения в виде тупой травмы шеи с признаками механической асфиксии, а также множественные колото-резаные ранения шеи и задней поверхности грудной клетки с повреждением аорты, отчего смерть малолетней Н. наступила на месте происшествия»,— передает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Сам Мехнин не возражал против ареста и признал вину. Следствие указало, что после преступления он пытался замести следы и даже планировал уехать из страны — при нем нашли более миллиона рублей наличными, которые были сняты со счета уже после убийства.

Андрей Кучеров