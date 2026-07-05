35-й марафон «Белые ночи» собрал рекордные 35 тыс. участников в Петербурге

В Санкт-Петербурге 4 июля состоялся 35-й марафон «Белые ночи», участие в котором приняли порядка 35 тыс. человек. Показатель стал абсолютным рекордом за всю историю городских забегов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подробные итоги соревнований будут опубликованы дополнительно

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Подробные итоги соревнований будут опубликованы дополнительно

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Для сравнения: в 2025 году на дистанции зарегистрировалось около 27 тыс. бегунов. Таким образом, юбилейный старт превысил прошлогодний максимум почти на треть.

Программа марафона включала два старта. Забег на 10 км начался в 20:00, марафонская дистанция 42,2 км — в 22:00. Впервые в истории мероприятия старт и финиш находились в разных локациях: обе дистанции стартовали у «Газпром Арены», а завершались на Дворцовой площади. На время проведения марафона в центре города действовали временные ограничения дорожного движения.

Кирилл Конторщиков