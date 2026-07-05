В Дагестане построят уникальный Всероссийский футбольный центр

В Дагестане возводится Всероссийский футбольный центр, не имеющий аналогов в стране. Об этом заявил врио главы республики Федор Щукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Планируется, что комплекс станет круглогодичной тренировочной базой для команд из республики и других регионов, а в перспективе здесь смогут проводить сборы и футбольная сборная России. Центр будет включать шесть полноразмерных полей с инфраструктурой. Помимо этого, на площадке планируется готовить тренеров и судей, а также проводить семинары и мастер-классы.

Проект реализует Российский футбольный союз: на объекте уже завершили укладку нескольких футбольных полей. Дагестан со своей стороны займется благоустройством прилегающей территории, строительством дорог и созданием необходимой инфраструктуры для команд.

Константин Соловьев