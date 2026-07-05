«Зенит» объявил дату матча с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима»

Петербургский «Зенит» официально подтвердил, что третьим соперником в рамках летнего чемпионата станет аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима». Игра пройдет 5 июля на «Газпром Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с аргентинским клубом продолжит международную программу предсезонной подготовки сине-бело-голубых

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Встреча с аргентинским клубом продолжит международную программу предсезонной подготовки сине-бело-голубых

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Клуб из Ла-Платы, основанный 139 лет назад и известный среди болельщиков под прозвищем «волки», станет заключительным оппонентом команды Сергея Семака в летней серии. Матч начнется в 19:00 по петербургскому времени. Вход на стадион откроется за два часа до стартового свистка. Для зрителей подготовлена развлекательная программа, рассчитанная на семейную аудиторию. Организаторы рекомендуют прибывать заблаговременно, чтобы избежать очередей на входе. Встреча с аргентинским клубом продолжит международную программу предсезонной подготовки сине-бело-голубых.

Кирилл Конторщиков