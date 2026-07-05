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Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным восхитился Эрмитажем

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным высоко оценил петербургский Государственный Эрмитаж. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Детали обсуждения не раскрываются

Детали обсуждения не раскрываются

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Детали обсуждения не раскрываются

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Беседа двух лидеров состоялась в субботу. Как отметил Ушаков, американский президент в разговоре отдельно коснулся культурной темы и выразил личное восхищение одним из крупнейших художественных музеев мира. Детали обсуждения не раскрываются, однако упоминание Эрмитажа в контексте диалога на высшем уровне подчеркивает статус петербургского музея как признанного символа мирового культурного наследия. Официальный комментарий Белого дома по содержанию разговора пока не поступал.

Кирилл Конторщиков

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