Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным восхитился Эрмитажем
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным высоко оценил петербургский Государственный Эрмитаж. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Детали обсуждения не раскрываются
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Беседа двух лидеров состоялась в субботу. Как отметил Ушаков, американский президент в разговоре отдельно коснулся культурной темы и выразил личное восхищение одним из крупнейших художественных музеев мира. Детали обсуждения не раскрываются, однако упоминание Эрмитажа в контексте диалога на высшем уровне подчеркивает статус петербургского музея как признанного символа мирового культурного наследия. Официальный комментарий Белого дома по содержанию разговора пока не поступал.