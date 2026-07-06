Колеса катятся в разные стороны

В Северной столице за I полугодие 2026 года продали 38 874 новых легковых авто, что на 24% больше, чем в январе — июне 2025-го, когда реализовали 31 320 машин. Такие данные в своем ежемесячном отчете приводит Минпромторг РФ. Продажи легких коммерческих автомобилей за шесть месяцев, наоборот, снизились с 2418 до 1785 шт., падение составило 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация грузовиков сократилась с 764 шт. в I полугодии 2025-го до 516 в этом году, то есть спад составил 32%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительным фактором роста рынка является рост лояльности россиян к китайским моделям

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Дополнительным фактором роста рынка является рост лояльности россиян к китайским моделям

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В июне же в городе было продано 6784 новых автомобиля, что на 15% больше прошлогоднего показателя. В январе — мае результат составлял 28 417 новых легковых авто, 1458 легких коммерческих авто и 404 грузовиков.

В целом по России за I полугодие 2026-го было реализовано 679 821 транспортное средство (ТС), что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем продаж новых ТС, произведенных в РФ, вырос на 29,3%, до 430 982 шт., благодаря чему доля отечественной продукции в общем объеме рынка за полугодие поднялся до 63,4%.

Положительная динамика сохранилась также в сегменте гибридов и электромобилей. Рынок таких авто за шесть месяцев 2026 года составил 54 300 шт., что на 90,7% превышает аналогичный показатель 2025 года (28 481 шт.).

Доля электрокаров и гибридов, изготовленных в России, также увеличилась — до 27,3% (14 849 шт.). На общем рынке новых автомобилей электромобили и гибриды за шесть месяцев текущего года заняли долю почти в 8%. В прошлом году этот показатель был равен 5,4%.

При этом на рынке «чистых» электромобилей за шесть месяцев реализовано 4928 шт. (+7,9% относительно аналогичного периода 2025-го — 4569 шт.). Доля изготовленных в РФ электромобилей составила 48,3%.

За результатами продаж легковых автомобилей скрывается несколько ключевых процессов, говорит руководитель коммерческой группы «Авто.ру» и «Авто.ру Бизнес» по Санкт-Петербургу и СЗФО Денис Ленивко. Рынок стабилизировался после кратковременного спада в мае, вызванного календарными причинами. Существенное увеличение к июню 2025-го обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, когда рынок был значительно слабее из-за строгих условий кредитования и общей неопределенности. Эти же факторы определяют ситуацию за полугодие в целом.

По мнению руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артема Хомутинникова, рост продаж новых авто в Петербурге отражает общую тенденцию оживления рынка. Одним из факторов поддержки спроса остается цикл смягчения денежно-кредитной политики: за последний год ключевая ставка снизилась на 6,75 п. п., что отразилось и на доступности автокредитов. Кроме того, это позитивно влияет на настроения покупателей, что, в свою очередь, в некоторой степени подталкивает их к реализации отложенного спроса, который сформировался в прошлом году.

Дополнительный фактор роста рынка — повышение лояльности россиян к китайским моделям, а также активное расширение модельного ряда. Так, по итогам первой половины 2026 года спрос на новые китайские авто в РФ подскочил на 25%, в то время как весь рынок показал прирост чуть меньше 15%.

Относительно прогнозов на II полугодие 2026 года Денис Ленивко замечает, что, с одной стороны, наблюдается скачок доступности и привлекательности автокредитов. С другой стороны, возобновился рост курса валют, а возможные изменения цен на топливо могут побудить потребителей отложить покупки.

Владимир Колодчук