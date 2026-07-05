Петербуржец потерял деньги на ставках и обвинил в обмане бывшего футболиста

Житель Петербурга утверждает, что стал жертвой мошеннической схемы. Собеседник, представившийся экс-футболистом Иваном Атанесяном, убедил его вложиться в выигрышные ставки. Потеряв деньги, потерпевший заподозрил в обмане самого спортсмена или его родственников, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потерпевший заподозрил в обмане самого спортсмена или его родственников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Потерпевший заподозрил в обмане самого спортсмена или его родственников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Предложение поступило в соцсетях. Сначала петербуржец получил небольшой доход, но в итоге лишился 91 тыс. рублей. Когда он потребовал вернуть средства, собеседник признался в обмане. Потерпевший обратил внимание, что перевод ушел на счет человека с таким же отчеством и фамилией, начинающейся на ту же букву, что у Атанесяна. Кроме того, в базе ФССП у экс-игрока обнаружились крупные долги по гражданским искам. По мнению пострадавшего, это указывает на системный характер схемы. Атанесян завершил профессиональную карьеру в 2021 году и сейчас играет в любительской лиге. Комментариев от него не поступало.

Кирилл Конторщиков