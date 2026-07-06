В первом полугодии Петербург чаще горел, чем тонул

По данным «СберСтрахования», по итогам первых пяти месяцев 2026-го объем выплат корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 94,6 млн рублей. Почти половина (48%) пришлась на пожары. На втором месте по доле выплат повреждение судов (16%), а на третьем — неисполнение обязательств контрагентов (12%). Участники рынка страхования предполагают, что во втором полугодии снижение ключевой ставки вызовет оживление рынка и поддержит просевшие сегменты автокаско и кредитного страхования жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом квартале 2026 года премии по страхованию не-жизни в СЗФО выросли примерно но 19% год к году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В первом квартале 2026 года премии по страхованию не-жизни в СЗФО выросли примерно но 19% год к году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Наибольшую динамику в регионе, подсчитали аналитики «СберСтрахования», показали выплаты бизнесу в связи с заливами — рост почти в 11 раз, с 0,3 до 3,2 млн рублей, и пожарами — в семь раз, с 6,7 до 45,4 млн рублей. Чаще всего причиной возгорания становились системные нарушения правил безопасности, что приводило к коротким замыканиям и перегреву электросетей.

Сумма выплат розничным клиентам «СберСтрахования» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь — май составила 185 млн рублей. Это на 41% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Большая часть средств пришлась на полисы каско (45% от совокупной суммы компенсаций), полисы защиты от несчастных случаев (13%) и ипотечного и добровольного страхования жилья (13 и 11% соответственно). Сильнее всего по сравнению с периодом января — мая 2025-го выросли выплаты по полисам каско (в 2,5 раза) и ипотечного страхования домов и квартир (на 89%).

Сегмент автокредитования

По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя премия по ОСАГО за январь — май 2026-го в Санкт-Петербурге составила 9690 рублей, что ниже средней премии за аналогичный период в прошлом году на 0,1%. Средняя выплата по ОСАГО по итогам первых пяти месяцев 2026 года в городе достигла 106 454 рублей, что больше, чем средняя выплата за прошлогодний период, на 6,5%. Общая сумма выплат по ОСАГО за первые пять месяцев 2026-го в регионе составила 3,6 млрд рублей. Количество заключенных договоров — 1,4 млн, 716 тыс. из которых — короткие полисы ОСАГО. Объем собранных за этот период премий по автогражданке в Санкт-Петербурге составил 6,6 млрд рублей.

Количество проданных полисов е-ОСАГО с января по май этого года в Санкт-Петербурге — 1,1 млн. Доля таких полисов от общего числа всех проданных за этот период полисов обязательной автогражданки равна 83%. Доля заявлений, оформленных после ДТП с использованием европротокола в первые пять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге, составила 30,3%, а число автоаварий, по которым выполнена фотофиксация, достигло 8,9 тыс.

Уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2026 года составил 70,7%, а доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, — 3,1%.

Средняя премия по ОСАГО за январь — май 2026 года в Ленинградской области составила 7310 рублей, что ниже на 3,5%, чем в целом по стране. Средняя премия по ОСАГО в России за тот же период достигла 7577 рублей. Средняя премия в Ленобласти за первые пять месяцев года показала небольшой рост (2,5%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7130 рублей). Средняя выплата по ОСАГО по итогам пяти месяцев в 47-м регионе достигла 109 365 рублей, что на 5,8% больше, чем средняя выплата в регионе за тот же период в 2025 году.

Общая сумма выплат по ОСАГО за первые пять месяцев 2026 года в Ленобласти составила 996 млн рублей. Количество заключенных договоров составило 467 тыс., из них 236 тыс. — короткие полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО в Санкт-Петербурге составили 1,7 млрд рублей.

Количество проданных полисов е-ОСАГО с января по май 2026 года в Ленинградской области составило 366 тыс. Их доля от общего числа всех проданных за этот период полисов обязательного автострахования составляет 78%. Доля заявлений, оформленных после ДТП с использованием европротокола, достигла 31,6%. Количество ДТП, по которым была выполнена фотофиксация, составило 2,1 тыс.

Уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в Ленинградской области за первые пять месяцев 2026-го достиг 73,3%, а доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, — 4%.

Грядущее изменение

С 19 сентября 2026 года в расчете ОСАГО начнут применять обновленные справочники запчастей, что затронет все убытки, урегулируемые после этой даты. Как рассказал президент РСА Евгений Уфимцев, в связи с нововведением средняя стоимость полиса ОСАГО в России может увеличиться на 8,9%. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где доля иномарок выше, удорожание полисов может достигнуть 10%. По мнению господина Уфимцева, в регионах с преобладанием отечественных автомобилей рост будет менее заметным.

Изменения в методике расчетов предусматривают, что при определении стоимости ремонта больше не будут учитываться цены аналогов запчастей, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без скидок, а расходы на детали одноразового использования страховщики смогут включать в стоимость ремонта полностью, а не в пределах 2% от цены заменяемых деталей.

Розница и корпоративное страхование

По оценке директора санкт-петербургского филиала компании «Ренессанс страхование» Максима Алташкина, премии по страхованию не жизни в СЗФО за второй квартал 2026 года росли быстрее, чем в среднем по стране. Опережающую динамику обеспечивают быстрорастущие сегменты, прежде всего ДМС, страхование имущества и автокаско в рознице, тогда как корпоративный сегмент каско и кредитные продукты сдерживают общий темп.

По словам участника рынка, на отрасль сегодня давят довольно высокие темпы медицинской инфляции на фоне не столь существенного роста стоимости запчастей. «С другой стороны, во втором квартале снизилась убыточность по каско и ОСАГО — в первом квартале на это влияла аномально снежная зима»,— объясняет тенденции рынка господин Алташкин.

По его наблюдениям, быстрее всего по числу новых клиентов растет ДМС и страхование имущества, в розничном сегменте заметно прибавило автокаско. Корпоративный сегмент каско, наоборот, снижался. Просела также страховка грузоперевозок (здесь сказывается снижение грузооборота) и страхование заемщиков, где на объемы давит сокращение кредитования.

Тренды второй половины года

В I квартале 2026 года премии по страхованию не жизни в СЗФО выросли примерно на 19% год к году, хотя в целом по стране сегменты, не связанные со страхованием жизни, увеличились, по данным Банка РФ, только на 11,4%. Как предполагает директор санкт-петербургского филиала «Ренессанс страхования», если тренд I квартала сохранится, рынок Северо-Запада по итогам полугодия, скорее всего, покажет рост на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором полугодии, по мнению господина Алташкина, при благоприятном развитии событий и снижении ключевой ставки произойдет постепенное оживление кредитования: «Это должно поддержать автокаско и кредитное страхование жизни. ДМС продолжит расти на фоне медицинской инфляции и расширения корпоративных программ, а ОСАГО прибавит за счет расширения тарифного коридора».

По прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам года сегмент не жизни в целом может вырасти на 9–10%, приводит данные господин Алташкин. Усилится также тренд на персонализацию продуктов, смещение продаж в онлайн и партнерские экосистемы, вероятен рост доли коротких полисов. Ключевой риск — дальнейшее повышение убыточности в сегменте «не жизни», которое уже давит на прибыльность страховщиков, предупреждает эксперт.

Александра Тен