На Ставрополье выявили более 250 нарушений законодательства о госсобственности

С начала 2026 года прокуратура Ставропольского края выявила свыше 250 нарушений в сфере использования государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщают «Аргументы и факты – Ставрополь» со ссылкой на представителей надзорного ведомства. Издание уточняет, что указанная сфера находится под личным контролем прокурора Ставрополья Юрия Немкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным краевой прокуратуры, часто приходится сталкиваться с фактами недоработки со стороны представителей власти. «Имущество не вводят в хозяйственный оборот, используют не по назначению или без правоустанавливающих документов. Встречаются случаи неэффективного использования зданий и земельных участков, незаконных сделок с объектами, а также слабого контроля за тем, как распоряжаются госсобственностью», – поясняют в ведомстве.

По данным издания, для того чтобы исправить ситуацию, сотрудники прокуратуры внесли 65 представлений должностным лицам, подали в суды 25 исков и опротестовали 20 незаконных нормативных актов, касающихся оборота недвижимости.

Это принесло результаты. Так, в регионе КМВ три земельных участка удалось вернуть в легальный оборот для рекреационного использования. Еще один пример – прекращение незаконной эксплуатации государственного гостиничного комплекса в Ессентуках.

Кроме того, чиновники, после вмешательства прокуратуры, оформили право собственности государства на три имущественных комплекса, изъятых у коррупционеров. Прокуратура держит на контроле устранение всех нарушений.

Ефим Мартов