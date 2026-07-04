Трамваи № 7 и № 24 изменят маршруты 5 июля
В Санкт-Петербурге 5 июля трамваи № 7 и № 24 временно будут ходить по укороченным маршрутам. Ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00 из-за аварийных работ на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале государственного казенного учреждения Санкт-Петербурга СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Изменения связаны с проведением аварийных работ у дома № 13 по проспекту Обуховской Обороны
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Отмечается, что изменения связаны с проведением аварийных работ у дома № 13 по проспекту Обуховской Обороны.
Трамвай № 7 будет курсировать от проспекта Солидарности до остановки «Невский завод». Маршрут № 24 проследует от станции метро «Рыбацкое» до остановки «Невский завод».
После завершения работ движение трамваев планируют восстановить по обычным трассам.