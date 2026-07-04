Знакомый рассказал о прошлом подозреваемого в убийстве девочки под Тосно

Знакомый мужчины, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области, рассказал подробности его биографии. По его словам, ранее подозреваемый был судим за разбой и после освобождения занимался строительным бизнесом, передает 78.ru.

Собеседник издания сообщил, что познакомился с мужчиной в нулевых годах в приходе церкви Вознесения Господня в Колпино. По его словам, тогда тот производил впечатление общительного и жизнерадостного человека, однако впоследствии перестал посещать церковь.

По словам знакомого, около десяти лет назад мужчина был осужден за разбой. Он утверждает, что преступления были связаны с финансовыми трудностями в бизнесе: подозреваемый якобы, используя игрушечный пистолет, нападал на небольшие магазины в Пушкинском районе.

После освобождения, как рассказал собеседник издания, мужчина открыл строительную компанию, и многие считали, что он вернулся к обычной жизни. Ранее жители одного из садоводств также положительно отзывались о подозреваемом.

2 июля 12-летняя девочка ушла за грибами в Тосненском районе и не вернулась. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. По подозрению в убийстве задержан 42-летний местный житель. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Карина Дроздецкая