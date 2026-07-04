Сеть АЗС «Балтнефть» возобновила розничную продажу бензина в Калининградской области

Власти Калининградской области начали поэтапно возобновлять розничную продажу топлива. С 4 июля бензин АИ-92 и дизельное топливо стали доступны для всех автомобилистов на 11 автозаправочных станциях сети «Балтнефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мере поступления новых партий топлива количество открытых для розничной продажи АЗС будут увеличивать

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мере поступления новых партий топлива количество открытых для розничной продажи АЗС будут увеличивать

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По решению главы региона Алексея Беспрозванных, семь АЗС открылись в Калининграде, еще четыре — в Гурьевске, Черняховске, Советске и поселке Коврово Зеленоградского района. Пока на этих заправках в розницу отпускают только бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Как сообщил губернатор, по мере поступления новых партий топлива количество открытых для розничной продажи АЗС будут увеличивать. При этом сеть «Балтнефть» продолжит обеспечивать топливом юридических лиц по действующим контрактам, а также выполнять государственные и муниципальные заказы.

Власти рассчитывают, что расширение розничной сети позволит сократить очереди на автозаправках. Ограничения на отпуск топлива сохраняются: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива на один автомобиль. По словам региональных властей, эта мера необходима для равномерного распределения запасов топлива.

Карина Дроздецкая