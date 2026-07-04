В Карелии установили минимальный отпуск бензина в 10 литров на автомобиль

Власти Карелии ввели минимальный объем отпуска бензина на автозаправках — не менее 10 л на один автомобиль. Решение приняли на заседании оперативного штаба по вопросам обеспечения региона нефтепродуктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минпромторге Карелии заявили, что дефицита топлива в регионе нет

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Минпромторге Карелии заявили, что дефицита топлива в регионе нет

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам премьер-министра республики Андрея Сергеева, мера будет действовать на всей территории региона. В правительстве также прорабатывают возможность увеличить лимит отпуска топлива, а затем полностью снять ограничения после нормализации логистики.

В Минпромторге Карелии заявили, что дефицита топлива в регионе нет. Временные перебои на отдельных АЗС связаны со сбоями в поставках и перераспределением потока автомобилистов. Представители федеральных сетей заправок подтвердили, что запасы нефтепродуктов соответствуют нормативам.

Для сокращения очередей с 6 июля на ряде автозаправочных станций Петрозаводска начнут работать волонтеры. Кроме того, АЗС рекомендовали увеличить число сотрудников и временно ограничить продажу сопутствующих товаров, чтобы ускорить обслуживание водителей. В правительстве подчеркнули, что все введенные меры носят временный характер и будут отменены после восстановления штатной работы системы поставок топлива.

Карина Дроздецкая