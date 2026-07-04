Две жительницы Мурманска похитили 13-летнюю девочку ради выкупа в 25 млн рублей

Следственный комитет Мурманской области предъявил обвинение 17-летней и 51-летней жительницам Мурманска по делу о похищении 13-летней девочки. По версии следствия, они требовали у отца ребенка выкуп в размере 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 16 июня обвиняемые подкараулили девочку возле одного из домов на проезде Бабикова, силой посадили ее в арендованный автомобиль и с телефона школьницы отправили ее отцу сообщение с требованием передать 25 млн руб. Следствие считает, что мужчину выбрали в качестве жертвы, поскольку знали, что он занимается частной медицинской практикой.

После этого девочку привезли в частный дом, где связали, а затем поместили в багажник автомобиля. Узнав, что родственники ребенка обратились в правоохранительные органы, подозреваемые отпустили потерпевшую.

Обеих фигуранток задержали сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета. Суд заключил их под стражу. Следователи продолжают расследование, изъяты автомобиль, мобильные телефоны и записи с камер видеонаблюдения.

Карина Дроздецкая