Глава Адыгеи призвал жителей отказаться от личного транспорта

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал жителям республики временно отказаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости на фоне ситуации на топливном рынке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы региона, такие меры позволят снизить нагрузку на автозаправочные станции и стабилизировать текущую ситуацию с обеспечением топливом. Он отметил, что приоритет в снабжении горюче-смазочными материалами отдан экстренным службам, включая скорую помощь, пожарно-спасательные подразделения и правоохранительные органы.

Господин Кумпилов также сообщил, что социальным учреждениям рекомендовано по возможности использовать транспорт на дизельном топливе для экономии бензина, а также минимизировать использование служебного автотранспорта без крайней необходимости. Отдельно он поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

Глава республики назвал ситуацию временной и выразил уверенность в ее скорой стабилизации.

Вячеслав Рыжков