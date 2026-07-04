После атаки БПЛА в Ленобласти повреждены дома, пострадала женщина

В Ленинградской области после отражения массовой атаки беспилотников зафиксированы повреждения частных домов в нескольких районах. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, травмы получила одна женщина.

По данным главы региона, в Волосовском районе, в Бегуницком сельском поселении, в одном из частных домов выбило окна. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В деревне Котино Волосовского района на частном участке загорелись жилой дом, баня, сарай и беседка. В деревне Лисино повреждены два частных дома, автомобиль и забор, в деревне Худанка — остекление одного из домов. В Ломоносовском районе, в деревне Ускуля, повреждены фасад и окна частного дома, а в деревне Мужич Лужского района — фасад и остекление здания. В этих случаях пострадавших нет.

Губернатор отметил, что массовая атака БПЛА была отражена силами противовоздушной обороны. Он поблагодарил военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО за работу.

Карина Дроздецкая