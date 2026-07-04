Русский дом в Кишиневе прекратил работу

Русский дом в Кишиневе закрыт с 4 июля, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Представитель Русского дома будет работать в составе российского посольства в Молдавии.

Россотрудничество будет работать «над вопросом дальнейшего присутствия» в Молдавии, заверил господин Чайка. По его словам, продолжится работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства РФ. Также в планах — проведение мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

«Время все расставит по своим местам. Уверены, что у граждан Молдовы не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке... Мы обязательно продолжим поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания»,— сказано в заявлении Игоря Чайки, опубликованном на сайте Россотрудничества.

В декабре 2025 года власти Молдавии приняли закон о закрытии Русского дома в Кишиневе, назвав его «инструментом влияния Кремля». В посольстве России в Молдавии заявили, что этот шаг подрывает правовую основу двусторонних отношений. МИД РФ предостерег россиян от поездок в Молдавию.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавия взялась за зачистку российских нарративов».