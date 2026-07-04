Русский дом в Кишиневе прекратил работу
Русский дом в Кишиневе закрыт с 4 июля, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Представитель Русского дома будет работать в составе российского посольства в Молдавии.
Россотрудничество будет работать «над вопросом дальнейшего присутствия» в Молдавии, заверил господин Чайка. По его словам, продолжится работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства РФ. Также в планах — проведение мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.
«Время все расставит по своим местам. Уверены, что у граждан Молдовы не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке... Мы обязательно продолжим поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания»,— сказано в заявлении Игоря Чайки, опубликованном на сайте Россотрудничества.
В декабре 2025 года власти Молдавии приняли закон о закрытии Русского дома в Кишиневе, назвав его «инструментом влияния Кремля». В посольстве России в Молдавии заявили, что этот шаг подрывает правовую основу двусторонних отношений. МИД РФ предостерег россиян от поездок в Молдавию.
Подробности — в материале «Ъ» «Молдавия взялась за зачистку российских нарративов».
Решение властей Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе было принято в контексте обострения российско-молдавских отношений, которые, как отмечалось, стали худшими с момента распада СССР. Среди причин, приведших к такому решению, назывались инциденты с падением беспилотников вблизи молдавских городов, которые Кишинев расценил как нарушение суверенитета и угрозу безопасности. Также власти Молдавии утверждали, что Русский дом использовался для продвижения «искаженной информации» и представлял риск для информационной безопасности.
Законопроект о денонсации соглашения о культурных центрах между Россией и Молдавией, на основании которого работал Русский дом, был одобрен правительством и парламентом Молдавии в конце 2025 года. Этот шаг рассматривается российским МИДом как попытка «зачистить территорию республики от любого гуманитарного присутствия» и разрушить «многовековые связи» между странами. До этого Россотрудничество не получало официальных уведомлений о закрытии представительства, а в посольстве России в Молдавии заявляли, что денонсация соглашения подрывает правовую основу двусторонних отношений и может привести к расширению спектра культурных мероприятий, проводимых непосредственно посольством.
Случай с Русским домом в Кишиневе не является единичным. В феврале 2025 года представительство Россотрудничества в Баку («Русский дом» в Баку) также было закрыто по требованию властей Азербайджана из-за проблем с юридической регистрацией. Кроме того, Россотрудничество сообщало о приостановке работы Русских домов в ряде европейских стран (Словении, Словакии, Хорватии, Македонии и Румынии) из-за решений их правительств, которые, по словам главы ведомства, были связаны с общей антироссийской риторикой после начала военной операции РФ на Украине.