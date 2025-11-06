Посольство РФ в Молдавии: закрытие Русского дома подрывает двусторонние связи

Посольство России в Молдавии прокомментировало решение Кишинева денонсировать соглашение о создании и функционировании культурных центров. Российская сторона считает действия властей Молдавии ошибочными и контрпродуктивными.

Законопроект о денонсации соглашения, который одобрило правительство республики, подразумевает закрытие Русского дома в Кишиневе. «Двери Русского дома открыты для всех желающих. Любой может убедиться, что на этой площадке нет места политическим декларациям. Все мероприятия несут миролюбивый характер»,— написано в заявлении посольства России. В нем также указано, что Русский дом реализует образовательные, творческие и просветительские программы.

Как добавили в посольстве, эскалационный шаг подрывает правовую основу двусторонних отношений России и Молдавии. Диппредставительство также указало, что Русский дом, согласно соглашению 1998 года, может прекратить работу не ранее, чем через шесть месяцев после уведомления. «При необходимости расширим спектр культурных мероприятий, проводимых непосредственно российским посольством»,— указано в публикации.

Русский дом в Кишиневе работает с февраля 2025 года. Власти Молдавии заявляли, что центр «инструментом влияния Кремля».