Молдавия взялась за зачистку российских нарративов

Парламент Молдавии проголосовал за закрытие Русского дома в Кишиневе, работавшего в республике с 2009 года. По утверждению молдавских властей, представительство Россотрудничества может использоваться Россией для продвижения «искаженных нарративов». Москва считает, что тем самым Кишинев зачищает территорию от любого гуманитарного присутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание парламента Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Заседание парламента Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

27 ноября в парламенте Молдавии прошло голосование по денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. За выход Молдавии из этого соглашения проголосовали 57 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» и «Демократии дома». Всего в молдавском парламенте 101 депутат.

На базе именно этого соглашения в феврале 2009 года в Кишиневе был открыт Российский центр науки и культуры. Основные направления его деятельности — продвижение русской культуры, российского образования и науки; укрепление позиций русского языка; общественная дипломатия; сохранение историко-мемориального наследия. В центре проходят выставки, концерты, литературные вечера, кинопоказы.

О планах закрыть Русский дом (как неофициально называют зарубежные представительства Россотрудничества) власти Молдавии сообщили еще в феврале.

Изначально такое заявление стало реакцией властей на падение двух БПЛА вблизи молдавских городов, из-за чего Кишинев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства.

«После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране»,— заявлял тогда МИД Молдавии.

Однако позднее появились другие обоснования закрытия центра. Законопроект о денонсации был разработан Минкультом Молдавии по запросу МИД республики. Авторы инициативы поясняли, что «в контексте актуальной геополитической ситуации и высокого риска дезинформации соглашение с Российской Федерацией может быть использовано как инструмент для продвижения искажаемой информации, присутствия и риска для информационной безопасности Республики Молдова».

Теперь документ направлен на подпись президенту Молдавии Майи Санду, после чего Кишинев официально уведомит российскую сторону о выходе из соглашения. Для этого одна из сторон — в данном случае Молдавия — должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Последний раз его продлевали в июле 2021 года, поэтому Молдавия сможет денонсировать соглашение после 4 июля 2026-го, тогда и должен быть закрыт Русский дом.

В тот же четверг парламент Молдавии денонсировал еще несколько документов, подписанных в рамках СНГ. Всего, таким образом, депутаты решили выйти из 64 соглашений «с целью привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС». Речь идет в том числе о денонсации соглашения о безвизовых поездках в страны Содружества.

Российская сторона сочла действия Молдавии ошибочными.

Комментируя планы закрытия Русского дома, ранее в этом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истинной целью этой инициативы является «зачистка территории республики от любого российского гуманитарного присутствия».

«Под предлогом реализации так называемого евроинтеграционного проекта официальный Кишинев вопреки интересам своего народа продолжает последовательно сжигать мосты и уничтожать все, что хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией»,— отмечала дипломат.

Схожее мнение выразил и экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон. По его словам, «Действие и солидарность» Майи Санду действует вопреки воле народа. «Такой курс противоречит национальным интересам Республики Молдова и не соответствует желаниям большинства граждан, которые хотят поддерживать дружеские и торговые отношения, а также иметь возможность ездить в страны СНГ без виз»,— отметил он.

Тем временем глава Координационного совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель Национального координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович заявил, что в ближайшее время передаст правительству республики петицию в поддержку Русского дома в Кишиневе, которую за последние две недели подписали 4 тыс. человек. При этом он признал, что результат заранее предопределен и добиться другого решения от властей Молдавии не удастся.

Между тем в Россотрудничестве сообщили, что до сих пор не получали никаких официальных уведомлений о закрытии своего представительства в Кишиневе.

Лусине Баласян