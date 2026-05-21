Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию

Представитель МИД России Мария Захарова назвала посещение Молдавии небезопасным для россиян. По ее словам, владельцы российских паспортов подвергаются дискриминации при въезде в республику.

«Под надуманным предлогом наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания, заведения на них уголовных дел»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (трансляция велась на странице ведомства во «ВКонтакте»).

Дипломатам посольства России в Молдавии не разрешают оказывать консульскую помощь россиянам, предупредила представитель МИДа. «Настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. Это небезопасно»,— добавила Мария Захарова.

В декабре 2025 года власти Молдавии приняли закон о закрытии Русского дома в Кишиневе, назвав его «инструментом влияния Кремля». В посольстве России в Молдавии заявили, что этот шаг подрывает правовую основу двусторонних отношений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Молдавия взялась за зачистку российских нарративов».