В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой ранее нашли в Тосненском районе. Его задержали в Гатчинском районе при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным МВД, 2 июля в полицию обратилась 45-летняя жительница Тосненского района, сообщившая об исчезновении дочери. По словам женщины, девочка ушла в лес за грибами и не вернулась. К поискам сразу подключились сотрудники полиции и волонтеры.
3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Гатчинском районе 42-летнего ранее судимого жителя Тосненского района. По версии следствия, он причастен к преступлению. Мужчину задержали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. В ближайшее время его передадут следственным органам.