Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой ранее нашли в Тосненском районе. Его задержали в Гатчинском районе при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе

3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным МВД, 2 июля в полицию обратилась 45-летняя жительница Тосненского района, сообщившая об исчезновении дочери. По словам женщины, девочка ушла в лес за грибами и не вернулась. К поискам сразу подключились сотрудники полиции и волонтеры.

3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Гатчинском районе 42-летнего ранее судимого жителя Тосненского района. По версии следствия, он причастен к преступлению. Мужчину задержали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. В ближайшее время его передадут следственным органам.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд