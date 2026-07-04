В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой ранее нашли в Тосненском районе. Его задержали в Гатчинском районе при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ 3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным МВД, 2 июля в полицию обратилась 45-летняя жительница Тосненского района, сообщившая об исчезновении дочери. По словам женщины, девочка ушла в лес за грибами и не вернулась. К поискам сразу подключились сотрудники полиции и волонтеры.

3 июля тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Гатчинском районе 42-летнего ранее судимого жителя Тосненского района. По версии следствия, он причастен к преступлению. Мужчину задержали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. В ближайшее время его передадут следственным органам.

Карина Дроздецкая