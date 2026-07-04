В Пулково более 30 рейсов задерживаются после ночных ограничений

В аэропорту Пулково после снятия временных ограничений на прием и выпуск самолетов задерживаются 37 рейсов. По состоянию на 11:00 мск воздушная гавань обслужила 55 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале остается спокойной

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале остается спокойной

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта, на два часа и более задержаны 37 рейсов. Кроме того, в Пулково ожидают прибытия 10 самолетов, которые ранее были направлены на запасные аэродромы.

В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале остается спокойной. Пассажиров, ожидающих вылета, обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились утром 4 июля для обеспечения безопасности полетов.

Карина Дроздецкая