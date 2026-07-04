В результате атаки БПЛА в Крыму погиб человек, пострадал ребенок

В результате атаки беспилотников в ночь на 4 июля в Крыму погиб один человек, еще двое, включая 10-летнего ребенка, получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, власти окажут всю необходимую помощь. Аксенов также призвал жителей сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей. Всего, по данным ведомства, было сбито 389 БПЛА над различными регионами страны, включая Крым.

Вячеслав Рыжков