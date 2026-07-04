В Петербурге в ходе утренней атаки сбито 72 БПЛА

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале, в ходе утренней атаки БПЛА было сбито 72 беспилотника.

По словам главы города, удар был направлен на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Петербурга. По состоянию на 10 утра техногенные последствия были ликвидированы, пострадавших нет.

Также один из беспилотников упал в Петергофе.

Утром нападению беспилотников подверглась и Ленинградская область. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале, над небом Ленобласти сбито 67 БПЛА, обломки упали в районе порта Высоцк. Информации о разрушениях и пострадавших нет. В 9.37 утра беспилотная опасность в регионе была отменена.