Над Кубанью и другими регионами сбили 389 БПЛА

В ночь на 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Всего, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами было сбито 389 беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации военного ведомства, БПЛА были уничтожены также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Для сравнения, в ночь на 3 июля российские военные, по данным Минобороны, уничтожили 155 украинских беспилотников над Краснодарским краем и другими регионами страны.

Вячеслав Рыжков