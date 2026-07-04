Атака БПЛА в Петербурге и Ленобласти: сбито 2 беспилотника

В Ленинградской области утром 4 июля объявляли опасность БПЛА. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, силы ПВО уничтожили два беспилотника. На фоне угрозы временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Пулково.

О введении режима опасности беспилотников губернатор Ленинградской области сообщил около 4 часов утра. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. По состоянию на 5:02, по данным главы региона, над областью были сбиты два БПЛА, боевая работа продолжалась.

Жители Санкт-Петербурга также получили сообщения РСЧС об угрозе беспилотников. При этом информации о сбитых дронах над городом не поступало.

На фоне введенного режима Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. В ведомстве пояснили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь и утром 4 июля российские регионы подверглись массовой атаке БПЛА. На данный момент известно о десятках сбитых БПЛА в нескольких областях.

Карина Дроздецкая