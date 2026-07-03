Строительная компания в Лермонтове задолжала 27 работникам 4,8 млн рублей

Государственная инспекция труда Ставропольского края добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед коллективом лермонтовской строительной организации — в общей сложности 27 сотрудников не получали причитающихся выплат более двух месяцев, а совокупный долг превысил 4,8 млн руб., сообщили в Трудинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ситуация разрешилась после того, как к делу подключилась Государственная инспекция труда в Ставропольском крае. Надзорное ведомство инициировало проверку и потребовало от работодателя устранить нарушения трудового законодательства. В результате предпринятых мер руководство организации полностью закрыло долговые обязательства перед своими подчиненными.

Схожий инцидент ранее был зафиксирован в соседнем Пятигорске: охранник одного из учебных заведений самостоятельно обратился в инспекцию с жалобой на задержку выплат. По итогам проверки работодатель перечислил сотруднику удержанные средства в размере 36 тыс. рублей с учетом установленной законом денежной компенсации.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Кочубеевском районном суде Ставропольского края будет рассмотрено дело против руководителя строительной компании, который на протяжении года не рассчитывался с 58 подчиненными и параллельно скрывал активы организации от налоговых взысканий. Фигуранту вменяются два состава: полная невыплата заработной платы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых надлежало погасить налоговую недоимку, — по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Для обеспечения полного возмещения ущерба суд наложил арест на личное имущество фигуранта и активы организации.

Станислав Маслаков